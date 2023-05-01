ไดเรกทอรีบริษัท
Outbrain เงินเดือน

เงินเดือนของ Outbrain อยู่ในช่วง $92,816 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $231,915 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Outbrain. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $110K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $130K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$92.8K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$108K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$136K
ฝ่ายขาย
$232K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Outbrain คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $231,915 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Outbrain คือ $119,773

