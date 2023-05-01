ไดเรกทอรีบริษัท
Our Next Energy
Our Next Energy เงินเดือน

เงินเดือนของ Our Next Energy อยู่ในช่วง $176,400 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $296,510 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Our Next Energy. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$297K
วิศวกรเครื่องกล
$176K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$245K

The highest paying role reported at Our Next Energy is วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $296,510. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Our Next Energy is $244,800.

