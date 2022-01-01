ไดเรกทอรีบริษัท
OTTO
OTTO เงินเดือน

เงินเดือนของ OTTO อยู่ในช่วง $52,290 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $89,919 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ OTTO.

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $83.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $89.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$52.3K

คำถามที่พบบ่อย

