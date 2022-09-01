ไดเรกทอรีบริษัท
Otter.ai
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Otter.ai เงินเดือน

เงินเดือนของ Otter.ai อยู่ในช่วง $183,600 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก ที่ระดับต่ำสุด ถึง $200,500 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Otter.ai. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $201K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักออกแบบกราฟิก
$184K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Otter.ai การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Otter.ai คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $200,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Otter.ai คือ $192,050

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Otter.ai

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Uber
  • Square
  • Snap
  • Airbnb
  • Apple
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ