Otta เงินเดือน

เงินเดือนของ Otta อยู่ในช่วง $74,661 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $109,631 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Otta. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

การตลาด
$74.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$110K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $82.1K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Otta คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $109,631 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Otta คือ $82,147

