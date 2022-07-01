ไดเรกทอรีบริษัท
Origami Risk เงินเดือน

เงินเดือนของ Origami Risk อยู่ในช่วง $76,500 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $197,010 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Origami Risk. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $106K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $76.5K
บริการลูกค้า
$84.6K

ผู้จัดการโครงการ
$100K
ฝ่ายขาย
$86.4K
วิศวกรฝ่ายขาย
$182K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$197K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Origami Risk คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $197,010 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Origami Risk คือ $100,158

แหล่งข้อมูลอื่นๆ