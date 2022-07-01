ไดเรกทอรีบริษัท
Orgvue
Orgvue เงินเดือน

เงินเดือนของ Orgvue อยู่ในช่วง $49,146 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $180,900 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Orgvue. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $75.2K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$49.1K
ฝ่ายขาย
$181K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$146K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Orgvue is ฝ่ายขาย at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Orgvue is $110,804.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ