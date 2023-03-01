ไดเรกทอรีบริษัท
O'Reilly Media
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

O'Reilly Media เงินเดือน

เงินเดือนของ O'Reilly Media อยู่ในช่วง $115,150 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $175,096 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ O'Reilly Media. อัปเดตล่าสุด: 9/17/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $139K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$115K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$175K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ O'Reilly Media คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $175,096 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ O'Reilly Media คือ $134,175

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ O'Reilly Media

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Flipkart
  • Roblox
  • Snap
  • Google
  • Uber
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ