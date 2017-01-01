ไดเรกทอรีบริษัท
Onida
    Onida, a brand under Mirc Electronics, has been serving Indian consumers for over 30 years. It offers a diverse range of products, including LCD and LED TVs, DVD and media players, home theater systems, air conditioners, and washing machines.

    onida.com
    เว็บไซต์
    1981
    ปีที่ก่อตั้ง
    5,000
    จำนวนพนักงาน
    $100M-$250M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

