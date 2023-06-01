ไดเรกทอรีบริษัท
OneValley
OneValley เงินเดือน

เงินเดือนของ OneValley อยู่ในช่วง $108,455 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $144,275 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ OneValley. อัปเดตล่าสุด: 11/28/2025

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$108K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$144K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ OneValley คือ ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $144,275 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ OneValley คือ $126,365

