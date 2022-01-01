ไดเรกทอรีบริษัท
OneTrust
OneTrust เงินเดือน

เงินเดือนของ OneTrust อยู่ในช่วง $11,914 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร ที่ระดับต่ำสุด ถึง $323,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ OneTrust. อัปเดตล่าสุด: 11/28/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $190K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $323K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักบัญชี
$69.7K
พัฒนาองค์กร
$232K
บริการลูกค้า
$117K
ความสำเร็จของลูกค้า
$62.5K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$72.9K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$63.2K
การตลาด
$224K
การดำเนินงานการตลาด
$90.5K
ผู้จัดการโครงการ
Median $135K
นักสรรหาบุคลากร
$11.9K
ฝ่ายขาย
$159K
วิศวกรขาย
$121K
ผู้จัดการบัญชีทางเทคนิค
$97.5K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$112K
นักลงทุนร่วมทุน
$62.3K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ OneTrust Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ OneTrust คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $323,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ OneTrust คือ $106,218

