OneTrust เงินเดือน

ที่ OneTrust Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

25 % ครบกำหนดสิทธิใน 1st - ปี ( 25.00 % รายปี )

25 % ครบกำหนดสิทธิใน 2nd - ปี ( 25.00 % รายปี )

25 % ครบกำหนดสิทธิใน 3rd - ปี ( 25.00 % รายปี )