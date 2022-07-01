ไดเรกทอรีบริษัท
OneSpace
OneSpace เงินเดือน

เงินเดือนค่ามัธยฐานของ OneSpace คือ $75,375 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ OneSpace. อัปเดตล่าสุด: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$75.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ OneSpace คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $75,375 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ OneSpace คือ $75,375

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

