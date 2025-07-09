ไดเรกทอรีบริษัท
Omnicom Media Group
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Omnicom Media Group เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Omnicom Media Group ตั้งแต่ $44,100 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การตลาด ที่ต่ำสุดถึง $115,280 สำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Omnicom Media Group. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

นักเขียนโฆษณา
$63.2K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$64.4K
การตลาด
$44.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
การขาย
$48.5K
สถาปนิกโซลูชัน
$115K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

Най-високоплатената роля, докладвана в Omnicom Media Group, е สถาปนิกโซลูชัน at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $115,280. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Omnicom Media Group, е $63,230.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Omnicom Media Group

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Square
  • Facebook
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ