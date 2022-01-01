ไดเรกทอรีบริษัท
Omnicell
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Omnicell เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Omnicell ตั้งแต่ $48,108 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $278,600 สำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Omnicell. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $135K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $48.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$279K
วิศวกรเครื่องกล
$79.6K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$145K
นักสรรหาบุคลากร
$122K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$203K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Omnicell คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $278,600 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Omnicell คือ $128,700

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Omnicell

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Asure Software
  • 2U
  • Envestnet
  • Cepheid
  • Knightscope
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ