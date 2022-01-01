ไดเรกทอรีบริษัท
Omio
Omio เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Omio ตั้งแต่ $62,896 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $135,567 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Omio. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $62.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$71.4K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$107K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$136K
นักสรรหาบุคลากร
$68K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$102K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Omio คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $135,567 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Omio คือ $86,813

แหล่งข้อมูลอื่นๆ