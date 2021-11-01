ไดเรกทอรีบริษัท
OMERS Private Equity
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

OMERS Private Equity เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน OMERS Private Equity ตั้งแต่ $60,300 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $143,503 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ OMERS Private Equity. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$62.2K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$112K
นักวิเคราะห์การเงิน
$60.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
การตลาด
$96.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$75.2K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$144K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ OMERS Private Equity คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $143,503 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ OMERS Private Equity คือ $85,853

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ OMERS Private Equity

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Square
  • Netflix
  • Apple
  • Facebook
  • Coinbase
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ