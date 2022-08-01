ไดเรกทอรีบริษัท
Omega Healthcare
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Omega Healthcare เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Omega Healthcare ตั้งแต่ $2,229 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ต่ำสุดถึง $16,535 สำหรับ นักออกแบบกราฟิก ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Omega Healthcare. อัปเดตล่าสุด: 8/11/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

บริการลูกค้า
$2.3K
นักออกแบบกราฟิก
$16.5K
ทรัพยากรบุคคล
$2.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Omega Healthcare is นักออกแบบกราฟิก at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $16,535. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omega Healthcare is $2,270.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Omega Healthcare

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Microsoft
  • Coinbase
  • SoFi
  • Apple
  • Intuit
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ