ไดเรกทอรีบริษัท
Ocado Group
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

วิศวกรซอฟต์แวร์ ระดับ

E3

ระดับที่ Ocado Group

เปรียบเทียบระดับ
  1. E1Software Engineer
  2. E2Senior Software Engineer
  3. E3Staff Software Engineer
    4. แสดง 0 ระดับเพิ่มเติม
ค่าเฉลี่ย รายปี ค่าตอบแทนรวม
£96,773
เงินเดือนพื้นฐาน
£92,556
หุ้นจัดสรร ()
£4,217
โบนัส
£0

£160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ £30,000+ (บางครั้งถึง £300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Ocado Group

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • IGT
  • Serco
  • Sainsbury's
  • RS Components
  • BT
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ