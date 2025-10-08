ไดเรกทอรีบริษัท
Nuro
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Nuro รวม $264K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Nuro อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
รวมต่อปี
$264K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
โบนัส
$20.5K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Nuro?
โลโก้ Nuro

$10K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Nuro RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ ที่ Nuro in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $332,070 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Nuro สำหรับตำแหน่ง วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ in United States คือ $302,084

แหล่งข้อมูลอื่นๆ