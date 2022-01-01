ไดเรกทอรีบริษัท
Novartis
Novartis เงินเดือน

เงินเดือนของ Novartis อยู่ในช่วง $2,460 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $540,000 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Novartis. อัปเดตล่าสุด: 10/23/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $150K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $10.1K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $125K

ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $31.5K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $540K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $79.4K
วิศวกรเครื่องกล
Median $100K
นักบัญชี
$2.5K
ผู้ช่วยธุรการ
$14.7K
วิศวกรชีวการแพทย์
$229K
การดำเนินงานธุรกิจ
$24.4K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$269K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$75.3K
บริการลูกค้า
$79.6K
นักวิเคราะห์การเงิน
$122K
ทรัพยากรบุคคล
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$281K
การดำเนินงานการตลาด
$26.8K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$64.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$94.7K
ผู้จัดการโปรแกรม
$125K
ผู้จัดการโครงการ
$24.9K
ฝ่ายขาย
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$163K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Novartis คือ การพัฒนาธุรกิจ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $540,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Novartis คือ $97,354

แหล่งข้อมูลอื่นๆ