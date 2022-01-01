Nova Credit เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ Nova Credit อยู่ในช่วง $110,550 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $174,125 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Nova Credit. อัปเดตล่าสุด: 10/23/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $135K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$113K
กฎหมาย
$143K

การตลาด
$156K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$174K
นักสรรหา
$111K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Nova Credit คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $174,125 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Nova Credit คือ $138,784

