NOV
NOV เงินเดือน

เงินเดือนของ NOV อยู่ในช่วง $50,250 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $208,035 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ NOV. อัปเดตล่าสุด: 10/23/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $82.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $94.5K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $149K

การพัฒนาธุรกิจ
$191K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$50.3K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$208K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$109K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$136K
ผู้จัดการโครงการ
$96.9K
วิศวกรฝ่ายขาย
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ NOV คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $208,035 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ NOV คือ $109,450

