ไดเรกทอรีบริษัท
Notable Health
Notable Health เงินเดือน

เงินเดือนของ Notable Health อยู่ในช่วง $109,450 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $280,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Notable Health. อัปเดตล่าสุด: 10/23/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $150K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $280K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$109K

การตลาด
$171K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$151K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Notable Health คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $280,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Notable Health คือ $150,750

แหล่งข้อมูลอื่นๆ