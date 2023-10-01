ไดเรกทอรีบริษัท
NOS เงินเดือน

เงินเดือนของ NOS อยู่ในช่วง $23,736 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $58,309 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ NOS. อัปเดตล่าสุด: 10/23/2025

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$23.7K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$49.3K
ผู้จัดการโครงการ
$28.2K

วิศวกรฝ่ายขาย
$30.5K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$58.3K
สถาปนิกโซลูชั่น
$55.8K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ NOS คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $58,309 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ NOS คือ $39,899

