NortonLifeLock
NortonLifeLock เงินเดือน

เงินเดือนของ NortonLifeLock อยู่ในช่วง $21,883 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $273,360 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ NortonLifeLock. อัปเดตล่าสุด: 10/23/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $200K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$157K

การพัฒนาธุรกิจ
$159K
บริการลูกค้า
$194K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$233K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$71.8K
นักวิเคราะห์การเงิน
$141K
การตลาด
$189K
การดำเนินงานการตลาด
$85.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $109K
ผู้จัดการโปรแกรม
$273K
ผู้จัดการโครงการ
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$152K
สถาปนิกโซลูชั่น
$239K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$209K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

30%

ปี 1

30%

ปี 2

40%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ NortonLifeLock RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (30.00% รายปี)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (30.00% รายปี)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (40.00% รายปี)

