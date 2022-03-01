ไดเรกทอรีบริษัท
Northwestern University
Northwestern University เงินเดือน

เงินเดือนของ Northwestern University อยู่ในช่วง $32,401 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานบริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $502,500 สำหรับตำแหน่ง แพทย์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Northwestern University. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $80K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $62K
วิศวกรเครื่องกล
Median $40K

บริการลูกค้า
Median $33.3K
วิศวกรวัสดุศาสตร์
Median $45K
ผู้จัดการโครงการ
Median $80K
วิศวกรชีวการแพทย์
$58.1K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$101K
การพัฒนาธุรกิจ
$83.7K
การดำเนินงานบริการลูกค้า
$32.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$74.4K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$85.6K
แพทย์
$503K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$89.6K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$140K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Northwestern University คือ แพทย์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $502,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Northwestern University คือ $80,000

