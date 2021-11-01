ไดเรกทอรีบริษัท
Northern Trust
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Northern Trust เงินเดือน

เงินเดือนของ Northern Trust อยู่ในช่วง $46,672 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $255,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Northern Trust. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $148K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $78K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $46.7K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $238K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $123K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $255K
นักบัญชี
$107K
ผู้ช่วยธุรการ
$63.7K
บริการลูกค้า
$79.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$81.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$94.5K
ทรัพยากรบุคคล
$86.2K
นักธนาคารลงทุน
$86.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$139K
นักสรรหา
$131K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$109K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$240K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Northern Trust คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $255,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Northern Trust คือ $108,206

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Northern Trust

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Chase
  • Bank of America
  • AIG
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ