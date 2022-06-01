ไดเรกทอรีบริษัท
Nortal
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Nortal เงินเดือน

เงินเดือนของ Nortal อยู่ในช่วง $38,904 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $121,605 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Nortal. อัปเดตล่าสุด: 9/9/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $78K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$77.3K
ทรัพยากรบุคคล
$122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ผู้จัดการโครงการ
$41.3K
นักสรรหา
$38.9K
สถาปนิกโซลูชั่น
$81.9K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Nortal ni ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $121,605. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Nortal ni $77,644.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Nortal

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • TrustArc
  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ