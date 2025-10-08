ไดเรกทอรีบริษัท
Noon
Noon วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน ใน Greater Dubai Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ค่ามัธยฐาน in Greater Dubai Area ที่ Noon รวม AED 276K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Noon อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
รวมต่อปี
AED 276K
ระดับ
SDE 2
เงินเดือนฐาน
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
โบนัส
AED 0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน Noon?

AED 588K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ Noon in Greater Dubai Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี AED 408,034 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Noon สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in Greater Dubai Area คือ AED 300,073

