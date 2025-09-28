ไดเรกทอรีบริษัท
Nineleaps
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in India ที่ Nineleaps รวม ₹892K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Nineleaps อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹892K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
₹892K
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Nineleaps?

₹13.95M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ Nineleaps in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹1,554,706 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Nineleaps สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in India คือ ₹892,236

แหล่งข้อมูลอื่นๆ