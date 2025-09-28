ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Nielsen อยู่ในช่วง $173K ต่อyear สำหรับ Senior Product Manager ถึง $189K ต่อyear สำหรับ Director แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $174K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Nielsen อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
