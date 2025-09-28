ไดเรกทอรีบริษัท
Nielsen
  • เงินเดือน
  • การตลาด

  • เงินเดือนทั้งหมดของ การตลาด

Nielsen การตลาด เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน การตลาด ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Nielsen รวม $110K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Nielsen อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Nielsen
Marketing
New York, NY
รวมต่อปี
$110K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
$100K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$10K
อายุงานในบริษัท
20 ปี
ประสบการณ์
20 ปี
ระดับอาชีพใน Nielsen?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ