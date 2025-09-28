ไดเรกทอรีบริษัท
NICE
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรฝ่ายขาย

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรฝ่ายขาย

NICE วิศวกรฝ่ายขาย เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรฝ่ายขาย ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ NICE รวม CA$203K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ NICE อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$203K
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$46.5K
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน NICE?

CA$227K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ CA$42,480+ (บางครั้งถึง CA$424,800+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรฝ่ายขาย ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรฝ่ายขาย ที่ NICE in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$211,932 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ NICE สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายขาย in Canada คือ CA$203,611

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ NICE

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ