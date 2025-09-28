ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Israel ที่ NICE รวม ₪419K ต่อyear สำหรับ Product Manager แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Israel รวม ₪395K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ NICE อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ NICE in Israel อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₪459,889 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ NICE สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Israel คือ ₪409,089

