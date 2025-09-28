ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน Information Technologist (IT) ค่ามัธยฐาน ที่ NICE รวม $107K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ NICE อัปเดตล่าสุด: 9/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
NICE
Systems Engineer
Atlanta, GA
รวมต่อปี
$107K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$98K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$9K
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
13 ปี
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at NICE sits at a yearly total compensation of $136,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NICE for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $107,000.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ NICE

