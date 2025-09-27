ไดเรกทอรีบริษัท
nference
nference วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in India ที่ nference อยู่ในช่วง ₹2.18M ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง ₹5.55M ต่อyear สำหรับ Staff Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹2.94M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ nference อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
ดู 1 ระดับอื่นๆ
₹13.95M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน nference?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ nference in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹5,550,144 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ nference สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in India คือ ₹2,944,438

แหล่งข้อมูลอื่นๆ