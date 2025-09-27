ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ NextRoll อยู่ในช่วง $155K ต่อyear สำหรับ EIC2 ถึง $190K ต่อyear สำหรับ EIC3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $180K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ NextRoll อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
