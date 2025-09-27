ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States ที่ NextRoll รวม $221K ต่อyear สำหรับ EIC4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $232K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ NextRoll อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
