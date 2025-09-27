ไดเรกทอรีบริษัท
Next Matter
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Next Matter ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Ireland ที่ Next Matter รวม €122K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Next Matter อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
รวมต่อปี
€122K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
€122K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
ระดับอาชีพใน Next Matter?

€142K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Next Matter in Ireland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €148,617 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Next Matter สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Ireland คือ €121,538

