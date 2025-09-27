ไดเรกทอรีบริษัท
Next Insurance
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Next Insurance ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Israel ที่ Next Insurance รวม ₪592K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Next Insurance อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
รวมต่อปี
₪592K
ระดับ
M2
เงินเดือนฐาน
₪592K
Stock (/yr)
₪0
โบนัส
₪0
อายุงานในบริษัท
6 ปี
ประสบการณ์
14 ปี
ระดับอาชีพใน Next Insurance?

₪562K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ ₪105,450+ (บางครั้งถึง ₪1,054,500+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Next Insurance การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ pozícióra a Next Insurance cégnél in Israel évi ₪785,791 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Next Insurance cégnél a ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪591,835.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Next Insurance

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ