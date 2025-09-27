ไดเรกทอรีบริษัท
Next Insurance
Next Insurance นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Next Insurance รวม $141K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Next Insurance อัปเดตล่าสุด: 9/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Next Insurance
Financial Analyst
Palo Alto, CA
รวมต่อปี
$141K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
$140K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$1.3K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Next Insurance การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ Next Insurance in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $145,193 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Next Insurance สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in United States คือ $142,500

