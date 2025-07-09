ไดเรกทอรีบริษัท
Newgen Software
Newgen Software เงินเดือน

เงินเดือนของ Newgen Software อยู่ในช่วง $8,425 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $30,571 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Newgen Software. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $12.6K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$16K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$13.8K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$8.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$30.6K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Newgen Software คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $30,571 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Newgen Software คือ $13,824

