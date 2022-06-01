Newfold Digital เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
Newfold Digital
เงินเดือนของ Newfold Digital อยู่ในช่วง $19,127 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $171,353 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Newfold Digital. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $19.1K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $50.8K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$83.3K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$109K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$55.9K
ผู้จัดการโครงการ
$53.8K
ฝ่ายขาย
$63.7K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$132K
สถาปนิกโซลูชั่น
$171K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Newfold Digital is สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $171,353. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Newfold Digital is $63,700.

