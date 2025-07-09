ไดเรกทอรีบริษัท
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology เงินเดือน

เงินเดือนของ New Jersey Institute of Technology อยู่ในช่วง $31,044 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $135,320 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ New Jersey Institute of Technology. อัปเดตล่าสุด: 9/16/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $83.2K
ผู้ช่วยธุรการ
$31K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$42.4K

ผู้จัดการโปรแกรม
$135K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ New Jersey Institute of Technology คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $135,320 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ New Jersey Institute of Technology คือ $62,816

