ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรซอฟต์แวร์ in Nepal ที่ Nepal Telecom อยู่ในช่วง NPR 1.28M ถึง NPR 1.75M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Nepal Telecom อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$9.9K - $11.7K
Nepal
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Nepal Telecom in Nepal อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NPR 1,749,652 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Nepal Telecom สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Nepal คือ NPR 1,278,007

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

