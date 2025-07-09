ไดเรกทอรีบริษัท
NDA เงินเดือน

เงินเดือนของ NDA อยู่ในช่วง $11,637 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $125,372 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ NDA. อัปเดตล่าสุด: 9/8/2025

$160K

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$56K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$16.4K
ทรัพยากรบุคคล
$20.5K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$13.7K
การตลาด
$82.5K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$11.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$54.8K
ผู้จัดการโครงการ
$50.3K
ฝ่ายขาย
$17.8K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$22.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$125K
สถาปนิกโซลูชั่น
$89.6K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ NDA คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $125,372 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ NDA คือ $36,300

