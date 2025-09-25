ไดเรกทอรีบริษัท
NCR
NCR วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ NCR อยู่ในช่วง $93.4K ต่อyear สำหรับ Grade 9 ถึง $169K ต่อyear สำหรับ Grade 13 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $100K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ NCR อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Grade 9
Software Engineer I(ระดับเริ่มต้น)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน NCR?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at NCR in United States sits at a yearly total compensation of $169,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NCR for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in United States is $100,000.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ