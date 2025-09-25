ไดเรกทอรีบริษัท
NCR
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

NCR นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ NCR อยู่ในช่วง $93.5K ต่อyear สำหรับ Grade 9 ถึง $140K ต่อyear สำหรับ Grade 11 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $133K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ NCR อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ NCR in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $185,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ NCR สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States คือ $100,000

