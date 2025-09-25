ไดเรกทอรีบริษัท
NCC Group
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

NCC Group วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United Kingdom ที่ NCC Group รวม £55.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ NCC Group อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
NCC Group
Software Engineer
Manchester, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£55.3K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
£50.2K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£5K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน NCC Group?

£122K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at NCC Group in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £103,192. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NCC Group for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in United Kingdom is £32,599.

