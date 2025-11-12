ไดเรกทอรีบริษัท
National University of Singapore
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
National University of Singapore นักวิทยาศาสตร์วิจัย เงินเดือน ใน Singapore

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์วิจัย ค่ามัธยฐาน in Singapore ที่ National University of Singapore รวม SGD 96.1K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ National University of Singapore อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
รวมต่อปี
SGD 96.1K
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
โบนัส
SGD 0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน National University of Singapore?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์วิจัย ที่ National University of Singapore in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 128,249 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ National University of Singapore สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์วิจัย in Singapore คือ SGD 96,073

